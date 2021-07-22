Жителя Башкирии осудят за смертельное ДТП, в которое попала семья с ребёнком

Перед судом в Уфе предстанет 40-летний житель Иглинского района. Его считают виновным в смертельном ДТП, в которое попала семья с 2-летним малышом.

По версии следствия, в январе 2021 года мужчина управлял «Форд Эксплорер» в состоянии алкогольного опьянения. На Индустриальном шоссе он не справился с автомобилем и выехал на встречку, а после врезался в «Хёндай Элантра».

В аварии пострадала пассажирка встречного авто и её 2-летний ребёнок. Также в аварии погиб водитель «Хёндай».