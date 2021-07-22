Смерть от молнии и сгоревшие дома: по Башкирии прошлась страшная гроза

Непогода привела к жертвам. Молния убила молодую женщину на берегу реки. Трагедия произошла в Стерлитамакском районе.

Также, предположительно, от удара электрического разряда в республике сгорели три дома. Пожары вспыхнули в селе Иглино, в поселке Нагаево под Уфой и Шакше. Обошлось без погибших и пострадавших.

В этот же день в деревне Нижний Аллагуват в Стерлибашевском районе шквалистый ветер повредил кровлю школы. В Давлекановском районе от непогоды пострадали крыши трех частных домов. Ещё две кровли поломаны в Аургазинском районе. От ненастья пострадали два дома в населенных пунктах Культура и Месели.