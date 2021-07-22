Радий Хабиров провел совещание по вопросам правопорядка на предстоящих крупных мероприятиях

Глава Башкортостана поручил поставить под особый контроль и охрану места проведения предстоящих крупных мероприятий. Радий Хабиров провёл заседание антитеррористической комиссии и оперштаба с участием представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

До конца лета в республике пройдут первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров и финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». А в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы. Большая часть избирательных участков уже оборудована металлодетекторами, или же их доукомплектуют в скором времени.

Фото №1 - Радий Хабиров провел совещание по вопросам правопорядка на предстоящих крупных мероприятиях

Все места проведения этих мероприятий должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной, чтобы не допустить нарушений общественной безопасности, соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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