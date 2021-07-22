Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева высоко оценила образовательную систему Башкирии

Башкортостан – в числе ведущих регионов страны в плане работы с талантливыми детьми. Высокую оценку образовательной системе республики дала руководитель федерального образовательного центра «Сириус». Елена Шмелева в ходе рабочего визита в Уфу посетила школы, лицеи и пообщалась с учениками. В некоторых классах занятия, несмотря на каникулы, все еще продолжаются.

Вот что значит непрерывный образовательный процесс. Даже на каникулах дети продолжают учиться в так называемом предуниверсарии. Их класс закреплен за Нефтяным университетом, периодически занятия для детей проводят преподаватели вуза по профильным направлениям. Сегодня школьники презентовали свои проекты директору образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой. Десятиклассник Семен Игнатьев разрабатывает приложение для минимизации травматизма на нефтегазовых предприятиях. А Иван Киселев сконструировал специальный скребок для очистки скважин.

Только при тесном взаимодействии школы и вуза можно вырастить из детей хороших специалистов. В лабораториях технопарка УГНТУ работа по профориентации будущих студентов идет вовсю. Впрочем, не только для нефтянки готовят кадры. С прошлого года, например, в Башкирской республиканской гимназии заработал первый медицинский предуниверсарий.

Какие-то блоки знаний они уже получают, и это поможет им адаптироваться при получении высшего образования. Ильнур Салихов, директор Башкирской республиканской гимназии-интерната №1

Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей – один из девизов образовательного центра «Сириус». Организация сотрудничает в том числе и с Башкортостаном. И, по словам Елены Шмелевой, республика занимает одно из ведущих мест в работе с одаренными детьми.

Мы видим педагогов на программах повышения квалификации в «Сириусе» и их выпускников, которые приезжают на наши программы. Талантлив каждый, и в зависимости от наших усилий, он может проявить себя на каждом из уровней образования. Сегодня это был основной фокус. Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус»

В республике по модели федерального «Сириуса» работает центр развития талантов «Аврора». За два года он сумел подготовить с десяток победителей всероссийских олимпиад. Все благодаря хорошей оснащенности и высококвалифицированным специалистам.

У республики накоплен богатейший опыт именно в создании инфраструктуры и подготовки кадров для разных уровней образования. Сейчас была бы очень важной методическая поддержка со стороны «Сириуса». Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан