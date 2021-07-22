Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева высоко оценила образовательную систему Башкирии

Башкортостан – в числе ведущих регионов страны в плане работы с талантливыми детьми. Высокую оценку образовательной системе республики дала руководитель федерального образовательного центра «Сириус». Елена Шмелева в ходе рабочего визита в Уфу посетила школы, лицеи и пообщалась с учениками. В некоторых классах занятия, несмотря на каникулы, все еще продолжаются.
Вот что значит непрерывный образовательный процесс. Даже на каникулах дети продолжают учиться в так называемом предуниверсарии. Их класс закреплен за Нефтяным университетом, периодически занятия для детей проводят преподаватели вуза по профильным направлениям. Сегодня школьники презентовали свои проекты директору образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой. Десятиклассник Семен Игнатьев разрабатывает приложение для минимизации травматизма на нефтегазовых предприятиях. А Иван Киселев сконструировал специальный скребок для очистки скважин.
Только при тесном взаимодействии школы и вуза можно вырастить из детей хороших специалистов. В лабораториях технопарка УГНТУ работа по профориентации будущих студентов идет вовсю. Впрочем, не только для нефтянки готовят кадры. С прошлого года, например, в Башкирской республиканской гимназии заработал первый медицинский предуниверсарий.
Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей – один из девизов образовательного центра «Сириус». Организация сотрудничает в том числе и с Башкортостаном. И, по словам Елены Шмелевой, республика занимает одно из ведущих мест в работе с одаренными детьми.
В республике по модели федерального «Сириуса» работает центр развития талантов «Аврора». За два года он сумел подготовить с десяток победителей всероссийских олимпиад. Все благодаря хорошей оснащенности и высококвалифицированным специалистам.
В ходе визита внимание уделили и проблемным вопросам. К примеру, Елена Шмелева поддержала идею субсидирования школ в малых городах. Она также заявила о необходимости расширения программ повышения квалификации педагогов. И не исключила, что в регионах могут быть созданы экспериментальные площадки по подготовке учителей с учетом новых стандартов.