Гендиректор «Уфы» заявил об отсутствии у клуба финансовых проблем

Футбольный клуб «Уфа» не испытывает финансовых проблем. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции с участием руководства, главного тренера и игроков команды. Гендиректор клуба Шамиль Газизов заверил, что средств достаточно для выступления в следующем сезоне. «Уфа» 25 июля начнет свой восьмой подряд сезон в Российской премьер-лиге матчем против ЦСКА.

Клуб не чувствует никаких финансовых проблем. У нас задержек по зарплате, по любым действиям клуба нет. Насчет «подушки» могу сказать, что она достаточна, чтобы выступать в этом чемпионате.

В этом году презентация игровой формы ФК «Уфа» пройдет в онлайн-формате. Случится это в ближайшую пятницу. Несмотря на то, что до начала чемпионата остается лишь день, уфимцы не теряют надежды усилить состав качественными футболистами. Также главный тренер Алексей Стукалов подтвердил, что клуб пополнился ангольским игроком в мини-футбол Эгашем Касинтурой.