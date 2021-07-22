На пути к Олимпиаде: истории членов российской сборной из Башкирии

Один день остается до старта Олимпийских игр. Завтра в Японии состоится церемония открытия соревнований. Главное спортивное событие планеты ждали не 4 года, как обычно, а пять лет. Летние Олимпийские игры в Токио перенесли впервые за всю их историю. Ранее Олимпиады отменяли, но никогда не откладывали. В составе российской сборной в Японии выступят пять атлетов из Башкортостана. О представителях нашей республики и об их нелегком пути к олимпийской мечте.

Так игровая площадка в сквере имени Салавата Юлаева стала отправной точкой в жизни Алсу Миназовой. Девочка из села Илишево десять лет шла к своей главной мечте – Олимпийским играм. 11 февраля 2011 года – семья Миназовых знает эту дату наизусть. В тот зимний день Алсу записалась в секцию гребного слалома.

За 20 дней тренеры увлекли ее, и она на майские праздники осталась в Уфе у тренеров. Филюс Миназов, папа Алсу Миназовой

Так уфимский канал в Инорсе стал стартовой площадкой для Алсу. В холодное время года спортсмены тренировались на набережной Белой. А с апреля переезжали на тренировки сюда.

Это видео из семейного архива. Едва ли не первое выступление Алсу на всероссийском уровне. На одном из порогов спортсменка переворачивается. Но не сходит с дистанции, а продолжает борьбу с водной стихией, вот тогда тренер Валентина Егорова и поняла: серьезный характер. Сегодня Миназова – первый номер российской сборной. На играх в Токио спортсменка выступит в двух дисциплинах гребного слалома – в каноэ и в каяке.

Тимур Сафин – еще один представитель республики на играх в Токио. Он единственный олимпийский чемпион в мужской сборной России по фехтованию. Чтобы получить лицензию, пришлось дополнительно бороться за место в составе олимпийской команды на контрольных сборах в Сочи в июне. А все потому, что рапирист не выступил на единственных международных соревнованиях в Дохе. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. На играх Сафин выступит в командных соревнованиях.

Гораздо приятнее завоевывать победы в команде, потому что радуешься не только ты один, радуется вся команда. И приятно, когда после победы спортсмены делятся положительными эмоциями. Тимур Сафин, член олимпийской сборной России по фехтованию на рапирах