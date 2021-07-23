БГПУ вошел в топ-5 педвузов страны и получил 185 млн рублей

БГПУ имени Акмуллы вошел в пятерку лучших педагогических вузов страны и получил 185 миллионов рублей. Деньги направят на модернизацию и развитие инфраструктуры.

Дополнительное финансирование поможет акмуллинскому университету не только провести ремонт в учебных корпусах и общежитиях, но и приобрести новейшее высокотехнологичное оборудование для создания межфакультетского технопарка универсальных компетенций. Педагогический технопарк займет целый корпус университета и будет включать современные лектории, несколько практических и экспериментальных площадок.

На четырех этажах будут развернуты современные лаборатории и мастерские, где будут собраны передовые педагогические технологии. Салават Сагитов, ректор БГПУ им. М. Акмуллы