БГПУ вошел в топ-5 педвузов страны и получил 185 млн рублей

БГПУ имени Акмуллы вошел в пятерку лучших педагогических вузов страны и получил 185 миллионов рублей. Деньги направят на модернизацию и развитие инфраструктуры.
Дополнительное финансирование поможет акмуллинскому университету не только провести ремонт в учебных корпусах и общежитиях, но и приобрести новейшее высокотехнологичное оборудование для создания межфакультетского технопарка универсальных компетенций. Педагогический технопарк займет целый корпус университета и будет включать современные лектории, несколько практических и экспериментальных площадок.
Аналогичные федеральные площадки будут созданы во всех педагогических вузах России. Главная задача масштабного проекта в БГПУ – повышение качества образования в Башкортостане, популяризация педагогической профессии и привлечение в нее талантливой молодежи.