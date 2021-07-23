В Уфе прошел благотворительный гастрономический фестиваль «Добрый плов»

В течение 22 дней у жителей республики была возможность заказать себе плов из ресторана, представленного на сайте «Добрый плов», либо заказать плов для врачей, работающих в ковид-госпиталях. За период акции в Уфе было приготовлено более 1000 порций плова, из которых 372 отправили врачам.