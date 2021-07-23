В Иглинском районе прошел мастер-класс по художественному войлоку

Башкирские головные уборы своими руками. В Иглинском районе прошел очередной мастер-класс по художественному войлоку.
14 умельцев из разных районов республики продемонстрировали мастерство работы со сложным материалом. Среди них не только профессионалы, но и начинающие войлочники. Дизайн головных уборов мастера разрабатывали сами и воплощали свои идеи в реальное изделие.
К слову, мастера представляли свои работы на прошедшей Всемирной Фольклориаде. И много изделий башкирских умельцев уехали за границу. Семинар в районе проходит уже в третий раз.