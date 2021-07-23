В Башкирии парень попытался потушить пожар, но получил ожоги

22 июля в Мелеузе произошёл серьёзный пожар. Возгорание зафиксировано в многоквартирном доме №13 по улице 50 лет ВЛКСМ.

Оказалось, огнём охватило штору и натяжной потолок. 21-летний парень, который находился в квартире, попытался потушить пожар, но получил тяжёлые ожоги. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у парня термический ожог II степени правой руки, левой голени, правого плеча и лица.