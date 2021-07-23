В Башкирии семинар «День поля» принял Альшеевский район

В Альшеевском районе состоялся научно-практический семинар-совещание «День поля». На встрече работников агропромышленного комплекса была представлена выставка сельхозтехники и новых технологий отрасли.
Кроме того, лучших специалистов АПК наградили грамотами и благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства Башкортостана. А сразу после официальной части участники семинара осмотрели опытные посевы сельскохозяйственных культур. Свои разработки и передовой опыт представили десятки компаний.