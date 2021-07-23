В Башкирии семинар «День поля» принял Альшеевский район

Такого количества техники, такой культуры земледелия я не видел ни в Ростове, ни в Краснодаре, поэтому то, что сделано за последние годы, нам нужно беречь, приумножать и двигаться дальше – делать нашу продукцию более дешевой, но более качественной.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан