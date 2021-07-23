Один из районов Башкирии покорил велопутешественника из Перми

Велопутешественника из Перми покорил Белорецкий район. Андрей Тюлькин объехал 11 стран, преодолел маршрут протяженностью 27 тысяч километров. Из родного города он стартовал два года назад. Коррективы внесла пандемия.

Были переломные моменты, когда хотелось бросить: в Кыргызстане на высокогорье и в пустыне в Китае. Меня нашли в обморочном состоянии, выходили пастухи.

Андрей Тюлькин, велопутешественник
Фото №1 - Один из районов Башкирии покорил велопутешественника из Перми

Несколько месяцев мужчина оставался в Таиланде, потом в Турции из-за локдауна. Из-за него же не смог попрощаться с мамой, она скончалась, когда сын не мог выехать в Пермь. Возможно, поэтому путь велопутешественника прошёл через Башкортостан – мама Андрея Тюлькина родилась в нашей республике. Сейчас мужчина возвращается домой.

Белорецкие горы у себя в «Инстаграме» сравниваю с турецкими. Я специально поехал этой дорогой, через Белорецк, сделал кольцо. Еще мой дед хвалил эту дорогу, когда дороги здесь и в помине не было.

Андрей Тюлькин, велопутешественник
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