В Башкирии пассажиры зарезали таксиста и спрятали его тело в канаве

Жуткий случай произошёл в Чекмагушевском районе 21 июля. Именно там двое мужчин безжалостно зарезали 57-летнего таксиста и спрятали его тело в канаве.

Тревогу забил местный житель, который заметил, что на автомобиле его друга катаются неизвестные. Он посигналил им, чтобы мужчины остановились, но те лишь прибавили скорость. Тогда сельчанин обратился в ГИБДД района, началась погоня, во время которой неизвестные на легковом авто не справились с управлением и врезались в столб.

В салоне находились 27-летний мужчина, который раньше был судим за угрозу убийством и кражу, и его 56-летний товарищ, который тоже был осужден за кражу.

Выяснилось, и в этот раз мужчины решили ограбить таксиста, чтобы купить алкоголь. Они вызвали 57-летнего водителя такси, который повёз их в ближайший магазин. Но один из пассажиров ударил его по голове. Вскоре автовладелец очнулся на заднем сидении. Он попытался дать отпор налётчикам – между ним и 27-летним парнем завязалась драка. Они упали в овраг у дороги, где таксист ранил оппонента ножом, но нападающему удалось зарезать водителя.

Тело несчастного они оставили в овраге и уехали. 27-летний мужчина госпитализирован, а его 56-летний сообщник задержан. Возбуждено уголовное дело.