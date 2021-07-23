Житель Башкирии, убивший таксиста, рассказал подробности

Выяснилось, что пьяные сельчане вызвали такси, чтобы ограбить водителя и угнать машину. Они оглушили мужчину ударом по голове и задушили. Преступники попытались скрыться на машине убитого, но врезались в столб.

Известно, что мужчина, задушивший таксиста, ранее был судим за угрозу убийством и кражу, а его товарищ привлекался к ответственности за кражу. Одного из подозреваемых в разбойном нападении на таксиста арестовали на 2 месяца до 22 сентября. Другого подозреваемого обвинят в убийстве. Сейчас он в реанимации.