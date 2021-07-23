Жителей Башкирии предупреждают о похолодании и затяжных осадках

Грозовые дожди и град. Башгидрометцентр сообщает о похолодании и затяжных осадках в купе с сильным ветром. Завтра столбик термометра остановится на отметке +22°, в южных районах воздух прогреется до +27°.

Синоптики обещают сильные ливни, особенно в ночное время, также высока вероятность выпадения града. Шквалистый ветер и ледяные осадки могут стать причиной чрезвычайных происшествий. Жителей республики призывают к бдительности.