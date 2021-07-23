Журналист-путешественник из Башкирии рассказал о результатах полугодовой экспедиции

Пройти еще около 20 тысяч километров. Журналист и путешественник Рустам Сиразетдинов поделился планами и результатами полугодовой экспедиции. Поездка началась в Сочи в марте. Вместе с другими участниками экспедиции наш коллега прошёл маршрут пешком, на велосипедах, автомобилях и катамаранах.

В общей сложности туристы посетили более 50 регионов. Об этом Сиразетдинов рассказал на совещании членов регионального отделения «Русского географического общества». 18 августа журналист вылетит в республику Тыва и встретится с остальными членами поездки. Теперь их целью будет добраться до Сочи, где они завершат экспедицию. Финал путешествия планируется в декабре или в январе. В рамках экспедиции ведутся съемки фильма «Россия». Его премьерный показ ожидается в следующем году на телеканале «Первый».