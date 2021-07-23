Житель Башкирии попытался разбиться на машине после ссоры с женой

В Башкирии семейная ссора едва не закончилась автокатастрофой. Подробности произошедшего сообщают очевидцы в социальных сетях.

34-летний сельчанин серьёзно поссорился со своей супругой. В расстроенных чувствах и под влиянием выпитого алкоголя мужчина сел за руль автомобиля. Он разогнался и специально врезался в забор соседки.

Сельчанин хотел уйти из жизни, но серьёзных травм не получил. Он вышел из разбитого автомобиля, сел рядом и продолжил выпивать. После его заметили односельчане, которые и вызвали полицию.