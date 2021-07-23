В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в педофилии

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ, подразделения уголовного розыска Отдела МВД России по Уфимскому району и бойцы СОБРа Росгвардии по РБ задержали мужчину, которого подозревают в педофилии.

Инцидент произошёл сегодня, 23 июля, на улице Софьи Перовской. Задержание провели днём посреди улицы. Уфимцы сообщили о произошедшем в социальных сетях.

ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что 50-летнего мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка. Подозреваемый долго был в розыске. Расследуется уголовное дело.