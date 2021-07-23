В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело ребёнка

Сегодня, 23 июля, в Уфе произошёл несчастный случай. Под окнами многоэтажки было найдено тело ребёнка.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошёл около двух часов дня у дома №25 по улице Набережная реки Уфы. На место происшествия в срочном порядке прибыли экстренные службы.

Врачи осмотрели упавшего ребёнка. К сожалению, им оставалось лишь констатировать смерть 5-летней девочки. По предварительной информации, несчастная выпала из окна на 15 этаже.