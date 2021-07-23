Врач из «красной зоны» о третьей волне коронавируса: «Болезнь протекает тяжелее»
Известный уфимский хирург, заместитель главного врача ГКБ Демского района, доктор медицинских наук Шамиль Тимербулатов рассказал о том, что происходит сейчас в ковид-госпиталях Башкирии.
По словам медика, вирус изменился. Сейчас болезнь у заразившихся протекает тяжелее. Появились проблемы не только с лёгкими, но и с желудочно-кишечным трактом. Вероятно вскоре появится ещё более опасный штамм коронавируса.
Вся эта эпопея началась для нас в феврале прошлого года. Целый год мы работали как ковидный госпиталь, в апреле 2021 вернулись в обычный режим, а несколько недель назад, как пошла очередная волна, все началось сначала. Что могу сказать – вирус изменился, он живой и приспосабливается. Теперь по сравнению с прошлым годом стало заметно больше молодежи 30-40 лет, то есть самого работоспособного возраста. Болезнь протекает тяжелее, стало больше проблем не только с легкими, но и желудочно-кишечным трактом. Болезнь хуже поддается лечению препаратами, которые мы используем. Симптомы приходят гораздо быстрее — раньше инкубационный период был примерно неделю, сейчас два-три дня и у человека чувствительное поражение легких.
Шамиль Тимербулатов
При этом среди больных привившихся не так много. Болезнь у таких пациентов протекает в лёгкой форме.
В процентном отношении не скажу, но их немного, и они не попадают в реанимацию и на ИВЛ. Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Это гарантия того, что не дойдет до реанимации, в этом смысл. Видно, что наши вакцины работают даже против меняющегося вируса.
Шамиль Тимербулатов
По словам врача, вакцина поможет избежать тяжёлого протекания болезни. Но не все это понимают. Многие с недоверием относятся к вакцинам. Тем более, в социальных сетях активно распространяются мифы о прививках от людей, которые далеки от медицины.
Наверное, это часть нашего менталитета и надежда на русский авось. Есть миф, что если выбирать какие-то препараты, то обязательно зарубежные, так как они якобы лучше. Когда все началось, все хотели вакцину и побыстрее. А потом эти же люди пишут: «Почему так быстро сделали. Подозрительно». Мы только на базе наших поликлиник привили около 20 тысяч человек и никаких проблем не заметили. Да, бывают реакции — температура, ломота, это нормальная естественная реакция организма, которая показывает, что вакцина работает! Год назад широко распространяли ролики, где утверждали, что коронавируса нет, это мировой заговор. Теперь – что вакцина плохая и не действует, Билл Гейтс нами управляет через вышки 5G, после вакцинации, если включить на телефон блютус, можно себя найти и подключиться. Или вот продолжают писать, что вакцину нерожавшим не рекомендуют и в это верят, хотя главный акушер-гинеколог страны это неоднократно опровергала. У нас на базе больницы работает единственное в республике «ковидное» родительное отделение, и мы на собственном опыте видим, что и переболевшие, и привитые рожают.
Шамиль Тимербулатов
Врачи активно рассказывают о пользе вакцин, говорят правду о возможных осложнениях и действии прививок.
Мы можем только распространять правдивую информацию – рассказывать, из чего состоит вакцина, как ее создавали и как она работает. Наше единственное оружие — это правда.
Шамиль Тимербулатов
При этом коллектив больницы в полном составе прошёл вакцинацию.
Да, у нас один из самых высоких показателей вакцинации. Скажите, а как иначе? Я хожу с ежедневным осмотром, а врачи работают в «красной зоне» по восемь часов в сутки, потом короткий отдых и снова дежурство. Там внутри очень большая вирусная нагрузка, поэтому жара — не жара, они ходят в плотных непроницаемых костюмах, респираторах и очках, похожих на горнолыжные – таковы требования. Сейчас главное — привить как можно больше населения, чтобы остановить передачу вируса и сбить волну. Больше вариантов, к сожалению, нет. Можно постоянно работать в этом режиме, но человеческий врачебный ресурс не бесконечен.