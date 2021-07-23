Врач из «красной зоны» о третьей волне коронавируса: «Болезнь протекает тяжелее»

Наверное, это часть нашего менталитета и надежда на русский авось. Есть миф, что если выбирать какие-то препараты, то обязательно зарубежные, так как они якобы лучше. Когда все началось, все хотели вакцину и побыстрее. А потом эти же люди пишут: «Почему так быстро сделали. Подозрительно». Мы только на базе наших поликлиник привили около 20 тысяч человек и никаких проблем не заметили. Да, бывают реакции — температура, ломота, это нормальная естественная реакция организма, которая показывает, что вакцина работает! Год назад широко распространяли ролики, где утверждали, что коронавируса нет, это мировой заговор. Теперь – что вакцина плохая и не действует, Билл Гейтс нами управляет через вышки 5G, после вакцинации, если включить на телефон блютус, можно себя найти и подключиться. Или вот продолжают писать, что вакцину нерожавшим не рекомендуют и в это верят, хотя главный акушер-гинеколог страны это неоднократно опровергала. У нас на базе больницы работает единственное в республике «ковидное» родительное отделение, и мы на собственном опыте видим, что и переболевшие, и привитые рожают.

Шамиль Тимербулатов