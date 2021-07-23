Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева оценила спортивный потенциал Башкирии

Спорт должен быть массовым и доступен каждому. О перспективах развития физической культуры в районах и малых городах региона сегодня говорила руководитель федерального образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она посетила один из главных спортивных объектов республики – центр подготовки Римы Баталовой.

Шмелева познакомилась с участниками предстоящих Паралимпийских игр в Токио по фехтованию и плаванию, а также оценила спортивный потенциал республики. На встречу пришли тренеры по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, спортивной борьбе, легкой атлетике. Причем не только из Уфы, но и других городов республики. Представители районов отметили программу «Сельский тренер». Она признана одной из лучших инициатив для включения в программу «Единой России».

Она должна иметь программу повышения квалификации и подготовки тренеров, одобренную ведущими спортивными федерациями, она должна предполагать единую инфраструктуру, которая управляется в регионе экспертным советом по спорту, и она должна иметь в арсенале возможности, которые заложены в любые другие программы развития городской среды. Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус»

Но некоторые программы, такие как «Городская среда», не учитывают спорт. Однако объекты для занятий физкультурой можно сделать частью придворовых территорий. Особенно если это будут многофункциональные площадки, отметила Елена Шмелева. Отдельно была затронута тема программы повышения качества подготовки тренеров по новым образовательным стандартам, должно быть и кадровое сопровождение. И здесь республика готова и может стать пилотной площадкой.