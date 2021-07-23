В Уфе стоматология организовала акцию для особенных детей

Улыбка в подарок. В Уфе одна из стоматологий организовала благотворительную акцию для детей с особенностями развития. Дантисты провели лекцию о том, как правильно чистить зубы, а также осмотр воспитанников Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Красивая улыбка начинается с правильной заботы о зубах. Вот так в игре стоматологи сети клиник «Риадент» объясняют простые истины. Малыши повторяют движения по нескольку раз, чтобы не только запомнить их, но и довести до автоматизма.

Двухлетний Арслан в первый раз у стоматолога. Его мама Тансылу Баимова благодарна организаторам благотворительной акции, которые оказывают помощь семьям с особенными детьми.

Помогают, конечно, обязательно. Родителям всем советую, чтобы детей смотрели стоматологи с маленьких лет. Мы сами не знаем, как с определенного возраста начать зубы чистить, а у таких специалистов можно много чему научиться. Тансылу Баимова

Такие акции очень нужны не только детям, но и родителям, так как не у всех есть возможность попасть в такие стоматологические клиники, возможность показать ребенка. Тем более в преддверии учебного года. Регина Алтынбаева, заведующая оргметодотделом Республиканского центра для детей с ограниченными возможностями

Благотворительная акция прошла в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Врачи прочитали лекцию, а также осмотрели детей и назначили каждому план оздоровления. Кроме того, они вручили подарки – сладости и мягкие игрушки.

Дарить улыбки – это наша профессия, а дарить улыбки детям приятно вдвойне. Ведь вы, наверное, со мной согласитесь, что нет ничего чище, искреннее улыбки ребенка. Мы с радостью готовы принять родителей в нашей клинике и предоставить им скидку. Элина Искужина, руководитель клиники «Риадент»