В Уфе стоматология организовала акцию для особенных детей

Улыбка в подарок. В Уфе одна из стоматологий организовала благотворительную акцию для детей с особенностями развития. Дантисты провели лекцию о том, как правильно чистить зубы, а также осмотр воспитанников Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Красивая улыбка начинается с правильной заботы о зубах. Вот так в игре стоматологи сети клиник «Риадент» объясняют простые истины. Малыши повторяют движения по нескольку раз, чтобы не только запомнить их, но и довести до автоматизма.
Двухлетний Арслан в первый раз у стоматолога. Его мама Тансылу Баимова благодарна организаторам благотворительной акции, которые оказывают помощь семьям с особенными детьми.
Благотворительная акция прошла в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Врачи прочитали лекцию, а также осмотрели детей и назначили каждому план оздоровления. Кроме того, они вручили подарки – сладости и мягкие игрушки.
Подобные благотворительные акции в этой стоматологической клинике намерены продолжать. Здесь считают, что каждому ребенку можно подарить красивую улыбку и сделать его счастливее.