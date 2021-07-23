«У нее был парень, с которым она переписывалась»: в Башкирии пропала 16-летняя девочка

Я проверяю ее страницу Вконтакте, но с того дня, что она ушла, там нет никакой информации и переписок. Только в день конфликта, она написала племяннице: «Передай моей маме, что со мной все хорошо». У нее был парень не из нашего села, с которым она переписывалась, но и у него ее нет.

мама Ангелины