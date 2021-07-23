«У нее был парень, с которым она переписывалась»: в Башкирии пропала 16-летняя девочка
В селе Мишкино пропала без вести 16-летняя Ангелина Айдамирова. 20 июля девочка ушла из дома, но обратно так и не вернулась.
В тот день, вечером, мы поругались, я спрятала ее телефон с банковской картой, которая была в чехле, а она взяла некоторые вещи и ушла. Поругались на бытовой почве, был совершенно небольшой конфликт из-за того, что она, как и большинство подростков, сидит в телефоне и не помогает по дому.
мама Ангелины
Мама пропавшей девочки подчеркнула, что раньше ее дочь никуда не уходила. Родители не знают, где она может находиться, так как среди знакомых и друзей ее нет.
Я проверяю ее страницу Вконтакте, но с того дня, что она ушла, там нет никакой информации и переписок. Только в день конфликта, она написала племяннице: «Передай моей маме, что со мной все хорошо». У нее был парень не из нашего села, с которым она переписывалась, но и у него ее нет.
мама Ангелины
Приметы девочки: обычное телосложение, голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в футболку темного цвета, джинсы и светлые кроссовки. С собой у нее был розовый рюкзак. Телефоны для связи: 8 (987) 242 01 41 или 02.