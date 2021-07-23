В каждом районе Башкирии могут появиться центры для одаренных детей

Центры развития талантов в скором времени могут появиться в каждом районе республике. Об этом глава Башкортостана заявил на стратегической сессии, посвященной поддержке одаренных молодых людей. Участие в круглом столе приняла директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая накануне ознакомилась с региональными проектами по поддержке молодежи.

Проявить свои способности можно в любом возрасте, будь то изучение иностранных языков или, например, интерес к химии. На детском фестивале постарались подобрать игры и мастер-классы, в которых что-то интересное для себя найдет любой ребенок. Ну а чтобы в этом круговороте не заскучали родители, для них организовали возможность пообщаться с психологом или проконсультироваться с соцслужбами.

В основе многих проектов лежит забота о семье, о каждом ее члене, сопровождение семьи, когда возникают трудности и самостоятельно решить их без поддержки специалиста сложно. Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан

Поддержка и сопровождение со стороны специалистов – один из основополагающих принципов. И неважно, речь о многодетных семьях или молодых специалистах, которые только ищут свое место в жизни. Последние – отдельная тема, которая легла в основу стратегической сессии. В обсуждениях наряду со студентами приняли участие глава республики совместно с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой.

На базе центра создан сильный экспертный совет, который под руководством главы республики принимает все более и более значимое участие в формировании программ выявления и развития талантов. Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус»

Эксперты высоко оценили опыт создания и работы профильных классов, а также предуниверсариев, где у школьников есть возможность слушать лекции от преподавателей вузов. Во многом показателен и недавно созданный центр развития талантов «Аврора», который помогает раскрыться одаренным детям.

Мы в программу «Аврора» вложили душу, мы долго и тщательно занимались тем, что сейчас есть. Но на этом не будем останавливаться. У нас есть целый ряд идей в других муниципалитетах, не только в Уфе создавать подобные центры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед молодыми учеными сегодня стоят не только чисто научные проблемы. Исследователям зачастую приходится преодолевать бюрократические барьеры, нередко – в одиночку.

Преимущественно поддержка происходит за счет различных грантов и субсидий, это основной наш заработок. Мы подаем заявки и в случае поддержки ее получаем. Трудность в их выигрывании, потому что тут вопрос в их конкурентоспособности. Марина Абрамова, старший научный сотрудник НИИ физики и перспективных материалов УГАТУ

Треть башкирских выпускников сегодня поступает в вузы других регионов. Чтобы остановить этот «отток мозгов» и сделать престижным обучение именно в нашей республике, был создан Евразийский научно-образовательный центр. Этот шаг уже внес ощутимый вклад в науку региона благодаря полученным грантам, которые составили порядка 800 миллионов рублей.

Основные позиции – умение выявлять одаренных детей и сопровождать их на федеральном уровне. Данное предложение мы направили в проект перечня президента и очень надеемся, что оно получит свое отражение. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре