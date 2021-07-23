В каждом районе Башкирии могут появиться центры для одаренных детей

Центры развития талантов в скором времени могут появиться в каждом районе республике. Об этом глава Башкортостана заявил на стратегической сессии, посвященной поддержке одаренных молодых людей. Участие в круглом столе приняла директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая накануне ознакомилась с региональными проектами по поддержке молодежи.
Проявить свои способности можно в любом возрасте, будь то изучение иностранных языков или, например, интерес к химии. На детском фестивале постарались подобрать игры и мастер-классы, в которых что-то интересное для себя найдет любой ребенок. Ну а чтобы в этом круговороте не заскучали родители, для них организовали возможность пообщаться с психологом или проконсультироваться с соцслужбами.
Поддержка и сопровождение со стороны специалистов – один из основополагающих принципов. И неважно, речь о многодетных семьях или молодых специалистах, которые только ищут свое место в жизни. Последние – отдельная тема, которая легла в основу стратегической сессии. В обсуждениях наряду со студентами приняли участие глава республики совместно с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой.
Эксперты высоко оценили опыт создания и работы профильных классов, а также предуниверсариев, где у школьников есть возможность слушать лекции от преподавателей вузов. Во многом показателен и недавно созданный центр развития талантов «Аврора», который помогает раскрыться одаренным детям.
Перед молодыми учеными сегодня стоят не только чисто научные проблемы. Исследователям зачастую приходится преодолевать бюрократические барьеры, нередко – в одиночку.
Треть башкирских выпускников сегодня поступает в вузы других регионов. Чтобы остановить этот «отток мозгов» и сделать престижным обучение именно в нашей республике, был создан Евразийский научно-образовательный центр. Этот шаг уже внес ощутимый вклад в науку региона благодаря полученным грантам, которые составили порядка 800 миллионов рублей.
В ближайшее время в Уфе к открытию готовится IQ-парк – уникальная площадка для продвижения стартапов. Он разместится на территории студенческого кампуса, который намерены построить на склоне реки Белой рядом с Башкирским госуниверситетом.