Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ за работу по обеспечению доступной среды

Сегодня в правительстве прошло заседание Координационного совета по делам инвалидов. Так, рассматривались вопросы комфортного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в социальные объекты, жилые помещения и общественный транспорт.

Около 40% всех подъездов на сегодня не приспособлены для маломобильных граждан. При этом по имеющимся программам ежегодно соответствующее переустройство затрагивает только 10 подъездов. Руководитель региона подсчитал, что такими темпами нужно не менее двух десятков лет, чтобы сделать среду доступной.

Из 208 млн рублей, которые мы вам направляли, ни копейки туда не вложено, вот и все. Вместе определите источники финансирования, посмотрите, сколько денег вы можете сделать, растяните по времени и заканчивайте эту историю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан