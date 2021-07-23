Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ за работу по обеспечению доступной среды

Сегодня в правительстве прошло заседание Координационного совета по делам инвалидов. Так, рассматривались вопросы комфортного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в социальные объекты, жилые помещения и общественный транспорт.
Около 40% всех подъездов на сегодня не приспособлены для маломобильных граждан. При этом по имеющимся программам ежегодно соответствующее переустройство затрагивает только 10 подъездов. Руководитель региона подсчитал, что такими темпами нужно не менее двух десятков лет, чтобы сделать среду доступной.
Как выяснилось, в некоторых домах жильцы сами выступают против установки пандусов для инвалидов. В частности, такая ситуация в Баймаке. Радий Хабиров поручил министру ЖКХ лично обсудить этот вопрос с недовольными, чтобы выяснить корень проблемы.