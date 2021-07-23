Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

В 400 рублей оценили жизнь таксиста в Дюртюлинском районе, где накануне двое пьяных сельчан жестоко расправились с водителем. Сегодня одного из задержанных отправили за решетку, второй же пока находится в больнице.

Его руки трясутся то ли от волнения, то ли от похмелья. В руках Радифа Нурмухаметова кепка, в которой он был в момент совершения преступления. Вчера двоих сельчан, подозреваемых в убийстве таксиста, задержали, а сегодня один из них предстал перед судом. Тот, который грабил.

– Зачем убили таксиста? – Из-за денег. – И сколько взяли? – 400 рублей. – 400 рублей стоит жизнь человека? – Да. – Зачем вам деньги нужны были? – Бухать. Радиф Нурмухаметов, подозреваемый

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Второй, который, по версии следствия, убивал, сейчас находится в больнице с ножевыми ранениями. Так водитель такси Фагим Валиев пытался дать злоумышленникам отпор, но силы были неравны: мужчину сначала оглушили, а после задушили. Тело спрятали в сточной трубе.

После убийства друзья, видимо, решили это дело отметить и направились на угнанной «Гранте» в соседнюю деревню. Подозрительных водителей приметили коллеги таксиста. Они и заявили в полицию об угоне.

Благодаря системе ГЛОНАСС мы их задержали. Водитель пытался скрыться. Вызвали скорую помощь, т.к. один был с колотыми ранениями. Ильнур Хафизов, инспектор отдельного батальона ДПС

Примечательно, но на месте погибшего мог оказаться его коллега. Пьяные сельчане изначально вызвали такси другой конторы, но заподозрив неладное, водитель высадил мужчин на дороге.

Увидел, что что-то не так, веревка у них, высадил, диспетчеру сообщали, чтобы таксисты их не брали. А папе не сообщили, он поехал. Оператор забыла сказать. Гульназ Гузаярова и Гузель Гарифуллина, дочери Фагима Валиева

Известно, что подозреваемый в разбойном нападении Радиф Нурмухаметов ранее был судим за кражу и еще не успел погасить судимость, а его подельник, 27-летний Денис Калимуллин, ранее был обвинен еще и за угрозу убийством.

Подозреваемый в убийстве находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено после получения медзаключения о возможности его нахождения в СИЗО. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан