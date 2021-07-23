Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

В 400 рублей оценили жизнь таксиста в Дюртюлинском районе, где накануне двое пьяных сельчан жестоко расправились с водителем. Сегодня одного из задержанных отправили за решетку, второй же пока находится в больнице.

Его руки трясутся то ли от волнения, то ли от похмелья. В руках Радифа Нурмухаметова кепка, в которой он был в момент совершения преступления.  Вчера двоих сельчан, подозреваемых в убийстве таксиста, задержали, а сегодня один из них предстал перед судом. Тот, который грабил.

– Зачем убили таксиста? – Из-за денег. – И сколько взяли? – 400 рублей. – 400 рублей стоит жизнь человека? – Да. – Зачем вам деньги нужны были? – Бухать.

Радиф Нурмухаметов, подозреваемый
Фото №1 - Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Второй, который, по версии следствия, убивал, сейчас находится в больнице с ножевыми ранениями. Так водитель такси Фагим Валиев пытался дать злоумышленникам отпор, но силы были неравны: мужчину сначала оглушили, а после задушили. Тело спрятали в сточной трубе.

После убийства друзья, видимо, решили это дело отметить и направились на угнанной «Гранте» в соседнюю деревню. Подозрительных водителей приметили коллеги таксиста. Они и заявили в полицию об угоне.

Фото №2 - Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

Благодаря системе ГЛОНАСС мы их задержали. Водитель пытался скрыться. Вызвали скорую помощь, т.к. один был с колотыми ранениями.

Ильнур Хафизов, инспектор отдельного батальона ДПС
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Примечательно, но на месте погибшего мог оказаться его коллега. Пьяные сельчане изначально вызвали такси другой конторы, но заподозрив неладное, водитель высадил мужчин на дороге.

Фото №3 - Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

Увидел, что что-то не так, веревка у них, высадил, диспетчеру сообщали, чтобы таксисты их не брали. А папе не сообщили, он поехал. Оператор забыла сказать.

Гульназ Гузаярова и Гузель Гарифуллина, дочери Фагима Валиева

Известно, что подозреваемый в разбойном нападении Радиф Нурмухаметов ранее был судим за кражу и еще не успел погасить судимость, а его подельник, 27-летний Денис Калимуллин, ранее был обвинен еще и за угрозу убийством.

Фото №4 - Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

Подозреваемый в убийстве находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено после получения медзаключения о возможности его нахождения в СИЗО.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Сегодня убитого таксиста похоронили в родной деревне Исмаилово. У Фагима Валиева остались жена, две дочери и пожилая мама в инвалидной коляске.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
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