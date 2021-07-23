Жестокое убийство таксиста в Башкирии: подробности трагедии

В 400 рублей оценили жизнь таксиста в Дюртюлинском районе, где накануне двое пьяных сельчан жестоко расправились с водителем. Сегодня одного из задержанных отправили за решетку, второй же пока находится в больнице.
Его руки трясутся то ли от волнения, то ли от похмелья. В руках Радифа Нурмухаметова кепка, в которой он был в момент совершения преступления. Вчера двоих сельчан, подозреваемых в убийстве таксиста, задержали, а сегодня один из них предстал перед судом. Тот, который грабил.
Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Второй, который, по версии следствия, убивал, сейчас находится в больнице с ножевыми ранениями. Так водитель такси Фагим Валиев пытался дать злоумышленникам отпор, но силы были неравны: мужчину сначала оглушили, а после задушили. Тело спрятали в сточной трубе.
После убийства друзья, видимо, решили это дело отметить и направились на угнанной «Гранте» в соседнюю деревню. Подозрительных водителей приметили коллеги таксиста. Они и заявили в полицию об угоне.
Примечательно, но на месте погибшего мог оказаться его коллега. Пьяные сельчане изначально вызвали такси другой конторы, но заподозрив неладное, водитель высадил мужчин на дороге.
Известно, что подозреваемый в разбойном нападении Радиф Нурмухаметов ранее был судим за кражу и еще не успел погасить судимость, а его подельник, 27-летний Денис Калимуллин, ранее был обвинен еще и за угрозу убийством.
Сегодня убитого таксиста похоронили в родной деревне Исмаилово. У Фагима Валиева остались жена, две дочери и пожилая мама в инвалидной коляске.