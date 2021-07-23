В Уфе обнаружили бочки с химическими отбросами

Они находятся на бывшей территории опытного завода. На ситуацию пожаловались жители города в одном из телеграм-каналов. По их словам, там отвратительный запах и находиться близко невозможно. На место выехали специалисты Минэкологии республики.
Среди склада ржавых бочек невозможно находиться. В воздухе острый запах химикатов и нефтяных отбросов. Раньше на улице Ульяновых находился опытный завод. Сейчас здания выкупили другие организации. Но, по их словам, земля с опасным мусором им не принадлежит.
Накануне жалобу на неприятный запах опубликовали в телеграм-канале: «Запах ужасный, дышать очень тяжело. И всё это – чуть ли не в центре Уфы».
Жалоба попала в башкирскую природоохранную прокуратуру, по их распоряжению на место выехали представители Министерства экологии и природопользования республики. Сотрудники лаборатории взяли анализы, чтобы проверить уровень выброса в воздух химических веществ. На саму территорию с бочками им заехать не удалось, пришлось уйти на отдаленную от места площадку.
Но между тем от едкого запаха у всей съемочной группы разболелась голова. Как выяснилось, в прошлом году по этому адресу уже поступали жалобы от Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Минэкологии пыталось предпринять какие-либо меры, но, видимо, безуспешно. Обращение было направлено и в Минземимущества, однако там заявили: этот вопрос не в их компетенции. Поэтому что делать с этими бочками и кто их должен утилизировать, неизвестно. Как и то, сколько еще горожане будут вдыхать вместо чистого воздуха выбросы нефтяных продуктов.