Спортсмены из Башкирии готовятся к первым выступлениям на Олимпиаде в Токио

Сегодня в Токио состоялась торжественная церемония открытия 32-х Летних Олимпийских игр. Из-за ковидных ограничений мероприятие проходило перед пустыми трибунами. Из зрителей на стадионе были только представители МОК. Кстати, в этот раз парад спортсменов получился рекордно долгим – больше двух часов. А все из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. У российских атлетов уже прошли первые состязания. Послезавтра начнут свои выступления сразу две представительницы республики – в гребном слаломе и фехтовании на рапирах.

За плечами у Тимура Сафина – солидный багаж опыта. В копилке – победы уже с юниорского возраста: серебро на Европе, золото на мире, полный комплект наград континентального первенства среди соперников до 23 лет. Аналогичные успехи на чемпионате Европы уже среди взрослых. Апогей карьеры пришелся на Игры в Рио в 2016. Бронза в личном зачете и золото в команде.

К привычному 4-летнему олимпийскому перерыву добавился еще один год. Для спортсмена, а Тимуру уже 29, это солидный временной отрезок. Поэтому добиться путевки на Игры было непросто. Все решилось в поединке с коллегой по сборной, с которым в 2016 плечом к плечу взял олимпийское золото. Алексей Черемисинов уступил Тимуру Сафину. Правда, выступит башкирский рапирист на этот раз только в команде.

Зато две лицензии заработала уфимская рапиристка Аделина Загидуллина. Она одной из первых вступит в борьбу за медали. 25 июля спортсменка начнет выступления в рапире в личном турнире. Также 25 июля на старт выйдет Алсу Миназова. Она начнет свои выступления на Олимпиаде в квалификационных заездах на женском каяке. Спортсменка уже несколько дней тренируется на гребном канале в Токио.