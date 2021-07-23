В Челябинской области назначили нового представителя Башкирии в регионе

Новым представителем Башкортостана в Челябинской области стал Альфир Баимов. Делегация республики во главе с заместителем руководителя администрации главы Башкортостана Уралом Кильсенбаевым встретилась с вице-губернатором области Анатолием Векшиным.
Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества между субъектами страны. Регионы-соседи имеют тесные не только экономические связи, но и историко-культурные. И один из главных вопросов – сохранение башкирской культуры и языка. По данным последней переписи, на территории Челябинской области проживает более 160 тысяч башкир.
Делегация республики вместе с представителями башкирских организаций и объединений возложили цветы к памятнику, посвященному участию башкирских полков в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах. Урал Кильсенбаев также вручил председателю областного Курултая башкир Морису Юсупову орден Салавата Юлаева. Общественники попросили помощи республики, чтобы вывести детский сабантуй, проводимый в Челябинской области, на федеральный уровень.