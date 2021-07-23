В Челябинской области назначили нового представителя Башкирии в регионе

Нужно организовать большое количество и мероприятий, и работы в направлении, чтобы сохранить культуру, традиции, язык башкирского народа на территории Челябинской области. Тем более у нас очень богатая, большая, общая история. Обязательно в этом направлении будет дополнительно организована работа по открытию башкирских классов, по изучению башкирского языка.

Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан