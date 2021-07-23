В Уфе онкологи провели в прямом эфире сразу 4 сложные операции

Сразу четыре сложнейшие операции в прямом эфире провели сегодня в Республиканском онкодиспансере. Мастер-класс показали ведущие профессора-онкологи. Ассистировали питерским врачам наши доктора. Такой обмен опытом должен помочь республиканским специалистам увеличить количество проводимых малоинвазивных вмешательств.

Медленно и аккуратно врачи пробираются к пораженному раком органу, с помощью разряда электрического импульса рассекая и тут же прижигая ткани. Сразу четыре сложнейшие операции провели в онкоцентре в одно и то же время, и все это – в прямом эфире.

Мы приехали поделиться опытом лечения с данными подходами, с данной локализацией. Подобрали самый сложный случай в хирургии пищевода. Евгений Левченко, заведующий хирургическим торакальным отделением Центра онкологии им. Н.Н. Петрова

Рак желудка, пищевода, тела матки и молочной железы. На мастер-классе врачи разобрали как сложные клинические случаи, так и самые распространенные диагнозы. За операционными столами работали ведущие хирурги-онкологи страны. Ассистировали питерским врачам наши доктора. За процессом удаления опухолей в режиме онлайн следили медики со всей республики.

Этого пациента с диагнозом «рак желудка» оперирует профессор из Санкт-Петербурга. Один из способов остановить развитие злокачественного образования в организме – полностью удалить пораженный орган и часть лимфатических узлов. Медицинское вмешательство врачи проводят с помощью малоинвазивной хирургии.

Удаление опухоли желудка малоинвазивным способом – большая редкость. Хирурги выполняют точечные проколы, через которые вводятся полые трубки для лапароскопических инструментов. Стерильный газ расширяет брюшную полость и создает пространство для работы. Внутренний процесс врачи контролируют по видеомонитору в самом высоком качестве.

Всё это время жизни пациентов находятся в руках анестезиологов. В блоке, где проходит торакальная операция, наркоз нестандартный. Со стороны, где работают хирурги, анестезиологи с помощью медикаментов отключают сначала правое легкое, а затем левое. Всё это время онкологи с помощью нескольких проколов проводят комбинированное малоинвазивное вмешательство.

Малоинвазивная хирургия – самое продвинутое направление в современной медицине. Широко применять такое вмешательство к лечению некоторых онкологических заболеваний стали относительно недавно. Операции практически бескровные и безболезненные. И восстанавливается пациент намного быстрее, а на теле остаётся меньше рубцов.

Совместные операции и мастер-классы. Всё это делается для того, чтобы повысить уровень знаний местных хирургов-онкологов.

В течение года планируется проведение не менее четырех таких мероприятий. Это уже второе. Во втором полугодии будем усиливать нашу службу знаниями. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан