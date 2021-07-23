Мэрия Уфы подписала соглашение о сотрудничестве с командованием военной подлодки «Уфа»

Сегодня в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве и шефских связях между администрацией столицы республики и командованием военной подводной лодки «Уфа». Боевая субмарина входит в состав Тихоокеанского флота. Ряды моряков-срочников будут пополнять лучшие призывники республики.

Кроме того, перед экипажем будут выступать уфимские творческие коллективы. В свою очередь командование подлодки окажет помощь региону в военно-патриотической работе.

Наша подлодка гордится тем, что ей присвоено имя одного из крупнейших городов России, столицы целой республики. Мы с честью и достоинством будем нести этот герб на своей боевой лодке. Андрей Барков, командир подводной лодки «Уфа»

Сама субмарина будет спущена на воду в конце этого года, а в начале следующего пройдет испытания. Подлодки подобного типа уже стоят на вооружении России. В НАТО их называют «черными дырами» за незаметность и бесшумность