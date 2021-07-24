В Башкирии 80% погибших от коронавируса – пенсионеры

Глава Башкирии радий Хабиров провел 23 июля заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения коронавируса. Обсуждался вопрос вакцинации населения региона.
На заседании министр здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал, что на данный момент в Башкирии дефицита вакцины нет. По данным на 23 июля, в республику было поставлено более 1 миллиона доз препарата. Ежедневно, отметил министр, прививку делают по 24-25 тысяч жителей региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность увеличения темпов вакцинации. Особенно это касается отдельной категории граждан.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ