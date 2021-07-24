В Башкирии 80% погибших от коронавируса – пенсионеры

Глава Башкирии радий Хабиров провел 23 июля заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения коронавируса. Обсуждался вопрос вакцинации населения региона.

Фото №1 - В Башкирии 80% погибших от коронавируса – пенсионеры

На заседании министр здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал, что на данный момент в Башкирии дефицита вакцины нет. По данным на 23 июля, в республику было поставлено более 1 миллиона доз препарата. Ежедневно, отметил министр, прививку делают по 24-25 тысяч жителей региона.

Только за вчерашний день в прививочные пункты региона направили 35 тысяч доз. Сейчас мы готовим выездные бригады врачей на предприятия и в муниципалитеты по заявкам от работников и жителей отдаленных населённых пунктов.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность увеличения темпов вакцинации. Особенно это касается отдельной категории граждан.

Необходимо увеличивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Особенно среди пенсионеров. К сожалению, сегодня около 80 процентов смертности от COVID-19 и его последствий приходится на возрастную категорию 65+.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ 

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