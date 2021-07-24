В Башкирии 80% погибших от коронавируса – пенсионеры

Только за вчерашний день в прививочные пункты региона направили 35 тысяч доз. Сейчас мы готовим выездные бригады врачей на предприятия и в муниципалитеты по заявкам от работников и жителей отдаленных населённых пунктов.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ