Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет Евразийского НОЦ

В Уфе 23 июля прошла встреча Главы РБ Радия Хабирова и сопредседателя Общероссийского народного фронта, руководителя образовательного центра «Сириус», члена президиума Совета при Президенте России по науке и образованию Елены Шмелевы.
На встрече обсудили развитие системы поддержки для молодых талантливых людей, а также возможность создания в регионе межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Глава республики также отметил, что один из главных векторов работы регионального Правительства – стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкортостан получил федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сегодня идёт насыщенная работа по его развитию.
Радий Хабиров предложил Елене Шмелевой войти в состав наблюдательного совета НОЦ и взять на себя работу в качестве заместителя председателя.
После встречи гостье показали Центр управления Республикой Башкортостан, как в нем устроена работа, рассказали о механизмах работы коллектива.