Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет Евразийского НОЦ

Если говорить о НОЦ, то ваше предложение очень интересное. Я с удовольствием войду в состав его наблюдательного совета. Понимаю, что он во многом будет определять параметры кампуса, который строится в Уфе. Мы могли бы объединить эти проекты, показав наши возможности по развитию талантов и созданию современной образовательной и городской среды.

Елена Шмелева, член президиума Совета при Президенте России по науке и образованию