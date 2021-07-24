Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет Евразийского НОЦ

В Уфе 23 июля прошла встреча Главы РБ Радия Хабирова и сопредседателя Общероссийского народного фронта, руководителя образовательного центра «Сириус», члена президиума Совета при Президенте России по науке и образованию Елены Шмелевы.

Фото №1 - Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет Евразийского НОЦ

На встрече обсудили развитие системы поддержки для молодых талантливых людей, а также возможность создания в регионе межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Хочу передать вам слова благодарности от имени учащихся нашей республики за возможность пройти обучение по образовательным программам центра «Сириус» в Сочи. Уже 976 наших школьников получили новые навыки и компетенции.

Радий Хабиров, Глава РБ

Глава республики также отметил, что один из главных векторов работы регионального Правительства – стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкортостан получил федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сегодня идёт насыщенная работа по его развитию.

Радий Хабиров предложил Елене Шмелевой войти в состав наблюдательного совета НОЦ и взять на себя работу в качестве заместителя председателя.

Фото №2 - Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет Евразийского НОЦ

Если говорить о НОЦ, то ваше предложение очень интересное. Я с удовольствием войду в состав его наблюдательного совета. Понимаю, что он во многом будет определять параметры кампуса, который строится в Уфе. Мы могли бы объединить эти проекты, показав наши возможности по развитию талантов и созданию современной образовательной и городской среды.

Елена Шмелева, член президиума Совета при Президенте России по науке и образованию

После встречи гостье показали Центр управления Республикой Башкортостан, как в нем устроена работа, рассказали о механизмах работы коллектива.

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