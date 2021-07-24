На реконструируемой Советской площади в Уфе на здание рухнула ель

В Уфе на Советской площади, на которой ведется реконструкция, рухнула высокая ель. Она облокотилась прямо на фасад здания, а корни показались на поверхности. О происшествии рассказал директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ Олег Байдин.

Фото №1 - На реконструируемой Советской площади в Уфе на здание рухнула ель

Он отметил, что этот инцидент вызвал у него бурю эмоций. Также, по его словам, работы на площади сильно затянулись.

Когда здесь начиналась реконструкция, и активисты воевали за каждую липу (часто вопреки интересам жителей домов на площади), было очень сложно убедить горожан, что изменения необходимы и в конечном счете все будет сделано правильно. Я занимался этим лично, поскольку тогда контролировал работы и мог гарантировать их качество. Еще весной наблюдал тестовый запуск фонтана. Тогда казалось, что вскоре работы будут завершены. Однако реализация проекта затянулась, работа практически встала.

Олег Байдин, директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ

Он написал, что, да, первоначальный проект может корректироваться, но при этом смена проектной организации и принимаемые новые решения не должны отрицательно влиять на ситуацию. Насаждения, которые были сохранены на площади, по мнению Олега Байдина, требуют ухода.

А снимать в засуху по 30 см грунта и укладывать новое мощение под высыхающими деревьями – это откровенное вредительство. Фонтан, который мог бы стать настоящим спасением для горожан в невероятную летнюю жару, не работает. А теперь еще гибнут многолетние деревья. По моему мнению, площадь как место общего пользования и отдыха потеряна для горожан - во всяком случае, на это лето.

Олег Байдин, директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ

Фото: соцсети Олега Байдина 

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