На реконструируемой Советской площади в Уфе на здание рухнула ель

Когда здесь начиналась реконструкция, и активисты воевали за каждую липу (часто вопреки интересам жителей домов на площади), было очень сложно убедить горожан, что изменения необходимы и в конечном счете все будет сделано правильно. Я занимался этим лично, поскольку тогда контролировал работы и мог гарантировать их качество. Еще весной наблюдал тестовый запуск фонтана. Тогда казалось, что вскоре работы будут завершены. Однако реализация проекта затянулась, работа практически встала.

Олег Байдин, директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ