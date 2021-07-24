На реконструируемой Советской площади в Уфе на здание рухнула ель
В Уфе на Советской площади, на которой ведется реконструкция,
рухнула высокая ель. Она облокотилась прямо на фасад здания, а корни показались
на поверхности. О происшествии рассказал директор Департамента строительства,
архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ Олег Байдин.
Он отметил, что этот инцидент вызвал у него бурю эмоций.
Также, по его словам, работы на площади сильно затянулись.
Когда здесь начиналась реконструкция, и активисты воевали за
каждую липу (часто вопреки интересам жителей домов на площади), было очень
сложно убедить горожан, что изменения необходимы и в конечном счете все будет
сделано правильно. Я занимался этим лично, поскольку тогда контролировал работы
и мог гарантировать их качество. Еще весной наблюдал тестовый запуск фонтана.
Тогда казалось, что вскоре работы будут завершены. Однако реализация проекта
затянулась, работа практически встала.
Олег Байдин, директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ
Он написал, что, да, первоначальный проект может
корректироваться, но при этом смена проектной организации и принимаемые новые
решения не должны отрицательно влиять на ситуацию. Насаждения, которые были
сохранены на площади, по мнению Олега Байдина, требуют ухода.
А снимать в засуху по 30 см грунта и укладывать новое мощение
под высыхающими деревьями – это откровенное вредительство. Фонтан, который мог
бы стать настоящим спасением для горожан в невероятную летнюю жару, не
работает. А теперь еще гибнут многолетние деревья. По моему мнению, площадь как
место общего пользования и отдыха потеряна для горожан - во всяком случае, на
это лето.
Олег Байдин, директор Департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории Правительства РБ