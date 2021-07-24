За сутки в Башкирии коронавирус выявили у 249 человек

В Башкирии не снижается уровень выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб республики сообщил, как показатели изменились за последние сутки.
Всего за период пандемии коронавируса в Башкирии было зарегистрировано 46 460 случаев заражения, в том числе за сутки отмечено 249 новых фактов. Выписано по выздоровлению из общего числа всех заболевших 43 004 человек, из них за сутки выписали 303 пациента.
Снова увеличилось число летальных исходов. От коронавируса за сутки скончались 6 пациентов, за весь период в республике погибли 723 человека.