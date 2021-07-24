За сутки в Башкирии коронавирус выявили у 249 человек

Всего за период пандемии коронавируса в Башкирии было зарегистрировано 46 460 случаев заражения, в том числе за сутки отмечено 249 новых фактов. Выписано по выздоровлению из общего числа всех заболевших 43 004 человек, из них за сутки выписали 303 пациента.