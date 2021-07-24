В России работодателям разрешили отстранять непривитых без уважительной причины сотрудников

Министерство труда и Роспотребнадзор России выпустили совместные рекомендации, согласно которым работодатели получают право отстранять сотрудников, которые не вакцинируются от Covid-19, не имея на это уважительную причину. Отстранение от работы разрешено без сохранения зарплаты.

В рекомендациях отмечено, что в коллективах должно быть вакцинировано от коронавируса не менее 80%. Если к определенному сроку не будут предоставлены документы, подтверждающие вакцинацию, или справки, в которых указаны противопоказания, то работодатель должен будет приказ об отстранении работника без сохранения зарплаты, если работник без уважительной причины отказывается проходить вакцинацию от Covid-19.