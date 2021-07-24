В России от коронавируса с начала пандемии скончались 153 тысячи человек

Согласно федеральным данным, всего на территории России было выявлено 6 102 469 случаев коронавируса. За весь период пандемии уже проведено свыше 161,4 миллионов исследований, которые позволили обнаружить заражения.

По данным на 24 июля, в стране выписано 5 471 956 пациентов, завершивших свое лечение, в том числе 21 952 – за сутки. Также в стране за последние сутки скончались 799 пациентов. Всего от коронавируса погибли 153 095 человек.