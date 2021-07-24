В Башкирии на трассе столкнулись три авто, есть пострадавшая

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошло массовое ДТП. В ГИБДД сообщили, что имеется пострадавшая.

По данным Госавтоинспекции РБ, ДТП было зарегистрировано 24 июля на 118 километре дороги Уфа-Оренбург на территории Стерлитамакского района. Сейчас известно, что столкнулись три транспортных средства: Газель, Mazda и Toyota RAF 4.

Сообщается, что пассажирка Toyota была доставлена с места происшествия в больницу. На месте ДТП работают правоохранительные органы, скорая, другие службы. Подробности пока неизвестны.