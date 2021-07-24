В Башкирии водитель после вылета с дороги попал в больницу

В Башкирии после полуночи автомобиль съехал в кювет. По пути транспорт наехал на электроопору.

ДТП произошло на 135 километре дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки в Миякинском районе. По данным ГИБДД Башкирии, автомобилем Renault Fluence управлял 58-летний местный житель. По одной из версий, мужчина не смог справиться с рулевым управлением, что привело к вылету с проезжей части.

Авто угодило в кювет, наехало на электроопору и сильно повредилось. Сообщается, что водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. ГИБДД ведет разбирательство.