За руль без прав: в Башкирии насмерть разбилась 17-летняя уфимка

В Башкирии во втором часу ночи произошло ДТП, в котором погибла юная жительница Уфы. Девушка находилась за рулем автомобиля, будучи несовершеннолетней и не имея водительских прав.

ДТП зарегистрировано в селе Сергеевка в уфимском районе республики. Жительница башкирской столицы 17 лет находилась за рулем Hyundai Solaris. Предположительно, отметили в ГИБДД РБ, она не справилась с рулевым управлением и вылетела в правый кювет, где авто перевернулось.

В результате происшествия девушка скончалась на месте. Но с ней в салоне авто находились также две пассажирки 18 и 19 лет. Обе госпитализированы.