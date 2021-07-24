В Башкирии прошел тестовый запуск «Орлана» по маршруту Уфа-Оренбург

В Башкирии запустили в тестовом режиме поезд «Орлан» по продленному маршруту, который стартует в Уфе и двигается до Оренбурга. Пока что этот маршрут недоступен для граждан, вопрос решается.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что в ходе тестовой поездки проверялись скоростные возможности «Орлана». Поезд прошел маршрут Уфа-Дема-Стерлитамак-Салават-Мелеуз-Кумертау-Оренбург, общее расстояние пути равно 409 километрам. Пройден путь был менее чем за 6 часов.

Часть маршрута, от Уфы до Кумертау, доступна для граждан со второго апреля этого года. Продление маршрута до Оренбурга будет обсуждаться руководителями субъектов.