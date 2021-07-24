Сломал оборудование для боулинга и ушел без оплаты: в Уфе задержали хулигана

В Уфе задержали хулигана, который сломал оборудование для боулинга, отказался платить и покинул заведение.  Произошло это посреди ночи.

Фото №1 - Сломал оборудование для боулинга и ушел без оплаты: в Уфе задержали хулигана

Сотрудники торгового центра вызвали экипаж Росгвардии. Им рассказали, что нарушитель с компанией молодых людей играл в течение двух часов в боулинг. В какой-то момент мужчина кинул шар в сторону кеглей и следом – еще один. При этом грабли еще не поднялись.

Это привело к поломке оборудования. Администратор заведения убедился в том, что оно сломано, принес компании молодых людей прайс со штрафом в размере 4 000 рублей. Виновник инцидента сказал, что грабли уже были сломаны и покинул заведение, не расплатившись. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.

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