Сломал оборудование для боулинга и ушел без оплаты: в Уфе задержали хулигана

В Уфе задержали хулигана, который сломал оборудование для боулинга, отказался платить и покинул заведение. Произошло это посреди ночи.
Сотрудники торгового центра вызвали экипаж Росгвардии. Им рассказали, что нарушитель с компанией молодых людей играл в течение двух часов в боулинг. В какой-то момент мужчина кинул шар в сторону кеглей и следом – еще один. При этом грабли еще не поднялись.
Это привело к поломке оборудования. Администратор заведения убедился в том, что оно сломано, принес компании молодых людей прайс со штрафом в размере 4 000 рублей. Виновник инцидента сказал, что грабли уже были сломаны и покинул заведение, не расплатившись. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.