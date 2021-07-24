Сломал оборудование для боулинга и ушел без оплаты: в Уфе задержали хулигана

В Уфе задержали хулигана, который сломал оборудование для боулинга, отказался платить и покинул заведение. Произошло это посреди ночи.

Сотрудники торгового центра вызвали экипаж Росгвардии. Им рассказали, что нарушитель с компанией молодых людей играл в течение двух часов в боулинг. В какой-то момент мужчина кинул шар в сторону кеглей и следом – еще один. При этом грабли еще не поднялись.