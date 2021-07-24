Доверчивая воспитательница из Башкирии оформила крупные кредиты под диктовку аферистов

Жительница Башкирии, работающая воспитательницей в детском саду, поддалась на уловки мошенников и оформила кредиты, которые якобы должны были спасти ее от мошенников. Больших потерь удалось избежать благодаря тому, что пострадавшая рассказала все дочери.

Фото №1 - Доверчивая воспитательница из Башкирии оформила крупные кредиты под диктовку аферистов

В МВД по Салавату рассказали, что женщине позвонила незнакомка, которая представилась работницей банка и сообщила, что кто-то пытается оформить на горожанку кредит. Далее последовала инструкция, по которой женщине пришлось отпроситься с работы на следующий день и пойти в банк и взять кредит на сумму 300 тысяч рублей. И это, по словам незнакомки, должно было перекрыть тот первый кредит по заявке мошенников.

Женщина отправилась в банк и получила 237 тысяч рублей, большей суммы банк не одобрил. Потерпевшая перевела деньги на несколько телефонных номеров. Только мошенница убедила ее, что это не номера вовсе, а специальные безопасные счета.

Затем аферисты попросили пойти в другой банк и взять еще один кредит на ту же сумму. Горожанка послушалась и получила еще один займ, только перечислить дальше полученные денежные средства она не успела, так как спешила на работу. Ей звонили, угрожали штрафными санкциями в сумме полумиллиона рублей, если она откажется от сотрудничества, но работа была важнее, и задача по перечислению сбережений была отложена на следующий день.

Ильмира Хайбуллина, отдел МДВ по Салавату

Женщине было запрещено кому-либо рассказывать о произошедшем, но она все же сообщила дочери. Та пошла с матерью в банк, где настоящие работники банка сообщили, осмотрев документы, что женщине стоит обратиться в полицию.

В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.

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