Доверчивая воспитательница из Башкирии оформила крупные кредиты под диктовку аферистов

Затем аферисты попросили пойти в другой банк и взять еще один кредит на ту же сумму. Горожанка послушалась и получила еще один займ, только перечислить дальше полученные денежные средства она не успела, так как спешила на работу. Ей звонили, угрожали штрафными санкциями в сумме полумиллиона рублей, если она откажется от сотрудничества, но работа была важнее, и задача по перечислению сбережений была отложена на следующий день.

Ильмира Хайбуллина, отдел МДВ по Салавату