Доверчивая воспитательница из Башкирии оформила крупные кредиты под диктовку аферистов

Жительница Башкирии, работающая воспитательницей в детском саду, поддалась на уловки мошенников и оформила кредиты, которые якобы должны были спасти ее от мошенников. Больших потерь удалось избежать благодаря тому, что пострадавшая рассказала все дочери.
В МВД по Салавату рассказали, что женщине позвонила незнакомка, которая представилась работницей банка и сообщила, что кто-то пытается оформить на горожанку кредит. Далее последовала инструкция, по которой женщине пришлось отпроситься с работы на следующий день и пойти в банк и взять кредит на сумму 300 тысяч рублей. И это, по словам незнакомки, должно было перекрыть тот первый кредит по заявке мошенников.
Женщина отправилась в банк и получила 237 тысяч рублей, большей суммы банк не одобрил. Потерпевшая перевела деньги на несколько телефонных номеров. Только мошенница убедила ее, что это не номера вовсе, а специальные безопасные счета.
Женщине было запрещено кому-либо рассказывать о произошедшем, но она все же сообщила дочери. Та пошла с матерью в банк, где настоящие работники банка сообщили, осмотрев документы, что женщине стоит обратиться в полицию.
В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.