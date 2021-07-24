Синоптики Башкирии сообщили о заметном похолодании

В Гидрометцентре Башкирии сообщили, что в республике заметно похолодает. Кроме того, в целом температура воздуха окажется на 1-2 градусов ниже нормы.

Однако гроз синоптики пока не прогнозируют. В это воскресенье, 25 июля, в республике температура воздуха составит в среднем 20-25 градусов тепла, ночью – 10-15 градусов тепла. Существенных осадков не будет, в южных районах днем возможен небольшой дождь.