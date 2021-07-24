Житель Башкирии из-за женщины ударил ножом сводного брата

В Башкирии задержан житель Учалов, который напал на своего сводного брата с ножом. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе, преступника поймали на территории Стерлитамака. Возбуждено уголовное дело.

Житель села Алатана 29 лет попал в больницу с ножевым ранением в области живота, об этом медики сообщили в правоохранительные органы. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался сводный брат потерпевшего 37 лет, ранее судимый за кражу. Он проживал в городе Учалы. В преступлении подозреваемый сознался.