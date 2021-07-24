Главный тренер ВК «Урал» рассказал о первом соревновательном дне Олимпиады в Токио

Сегодня в Японии, во второй день Олимпийских игр, разыграли 11 комплектов наград. Российским спортсменам удалось открыть медальный зачет. Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки. Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весе до 58 килограммов.

Все хотят сюда попасть и показать максимальный результат. В первый день всегда бывает сложно влиться в турнир, надо, чтобы ребята почувствовали в себе уверенность.

Завтра в борьбу за медали вступят сразу две башкирские спортсменки. Алсу Миназова начнет выступления в квалификации в женском каяке. Кстати, сегодня соревнования на олимпийском гребном канале перенесли примерно на час из-за погодных условий. Также в личном зачете начнутся состязания у женщин в рапире. В этом виде программы выступает уфимка Аделина Загидуллина. Ее тренер Егор Попов не поехал в Токио из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Но он ежедневно поддерживает связь со спортсменкой по телефону и скайпу.