Радий Хабиров проинспектировал реконструкцию Советской площади и парка «Кашкадан»

К 1 сентября основные этапы благоустройства исторического центра Уфы должны быть завершены. Об этом заявил глава Башкортостана. Советскую площадь и прилегающее общественное пространство нужно сделать безопасным для горожан, убрать строительный мусор, установить ограждения для транспортного потока и бордюры, отметил Радий Хабиров. Также он провел совещание, на котором обсудили реконструкцию парка «Кашкадан».

Осмотр реконструированной улицы Советской глава Башкортостана начал с площади перед главным корпусом Башкирского государственного педагогического университета. В День знаний студенты ее не узнают: здесь появился амфитеатр – сидения для зрителей, которым будет удобнее наблюдать за мероприятиями. Проезжая часть для автомобилей стала уже, а для пешеходов – шире. Также установили современные скамейки прямо под деревьями.

Своими впечатлениями с главой республики поделились и местные жители. На выбор им представили несколько видов деревьев, и они решили, чтобы здесь высадили клены. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, но, как сказал Радий Хабиров, их услышали и убрали только гнилые и старые липы.

Также руководитель региона осмотрел сквер перед музыкальной школой №1 и Советскую площадь. Как сказал Радий Хабиров, стиль и дух уже сформировались, скверы стали правильно оформленными. Проведена работа с коммуникациями, построены ливневки, установлены светильники и скамейки – получилась современная зона отдыха. В будущем здесь появится памятник легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.

– А что с памятником Минигали Шаймуратову? – Работаем. Мы уже выбрали памятник со скульптором Салаватом Щербаковым. Работа останавливается, потому что мы решили памятник украсить колоннадой, ведутся проектные работы по этой колоннаде. Он существенно удорожает, но и существенно украсит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня мы открываем улицу, первый шаг для этой части города, уже вторым этапом будет Советская площадь. Мы знаем, что это большие преобразования, серьезный и смелый ход. Освободить город и территорию от парковок. Отдать ее горожанам и жителям. Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

Также глава Башкортостана провел совещание по благоустройству территории уфимского парка «Кашкадан», который реконструируют с 2019 года. Строители вычистили и углубили озеро Кашкадан, проложили ливневую канализацию, озеленили территорию вокруг. По периметру водоема установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центре озера заработает светомузыкальный фонтан.

В конечном выражении чашу сделали, вокруг, как мы договорились, с выводами, с пирсами, с поручнями красивыми, вот это все мы делаем. И вот я хочу, чтобы на пирсах горели огни, чтобы было красиво. Потому что когда сверху смотришь и ночью это горит, то это очень красиво. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это будет знаковый объект для всего города. Он будет сопоставим с Набережной, которая стоит на реке Белой. Это будет совершенно замечательное озеро с хорошей набережной и хорошей прогулочной зоной, со множеством спортивных объектов, объектов питания. Сегодня там работает около 70 человек. Мы идем в сроках и в том режиме, который запланировали. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы