Без света и воды: в Башкирии устраняют последствия страшного урагана

Нас дома не было, отец был в гостях на Курбане, иначе бы в живых уже не было. Дорога была перекрыта профнастилом и дровами, кирпичи везде валяются, дома все снесло, все сломано, вся мебель мокрая.

Ляйсан Галимова, дочь пострадавшего