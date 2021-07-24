Без света и воды: в Башкирии устраняют последствия страшного урагана

В Иглинском районе после урагана до сих пор не во всех домах есть свет. В отдельных населённых пунктах подачу электроэнергии полностью восстановили. Работа ведётся, последствия продолжают устранять.

В некоторых домах нет воды. Напомним, 22 июля по Башкортостану пронёсся ураган. Пострадали 11 районов республики. Были повреждены десятки строений, нежилых построек и линии электропередачи. В Иглинском районе сильный ветер сорвал крыши школ, детсадов и жилых домов. С пострадавшими встретились представители Госсобрания.

Фото №1 - Без света и воды: в Башкирии устраняют последствия страшного урагана

Это все подлежит восстановлению, и я думаю, что совместно и дружно последствия устранить удастся. И мы эту ситуацию будем держать на контроле.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

На месте развернут штаб. Составлен план по устранению последствий. Так, например, отцу Ляйсан Галимовой – ребёнку войны, инвалиду – помогли очистить территорию, привезли доски, администрация обещает восстановить крышу. Дом сильно пострадал. К счастью, в момент урагана семья была в отъезде.

Фото №2 - Без света и воды: в Башкирии устраняют последствия страшного урагана

Нас дома не было, отец был в гостях на Курбане, иначе бы в живых уже не было. Дорога была перекрыта профнастилом и дровами, кирпичи везде валяются, дома все снесло, все сломано, вся мебель мокрая.

Ляйсан Галимова, дочь пострадавшего
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