В Башкирии показали, как собирают урожай озимой ржи

40 центнеров с гектара – такой урожай озимой ржи собирают аграрии в Кармаскалинском районе. Уборка там в самом разгаре, погода благоволит хлеборобам. Времени терять нельзя, ведь на подходе яровые культуры.
Колосья созревшей ржи срезаются чисто и без брака. Девятиметровая жатка работает с немецкой точностью. На машину грех жаловаться, говорит комбайнер Михаил Стриевский. Да и погода благоволит уборке. Поэтому дорог каждый час.
На этом поле 4 комбайна идут в ряд, как на параде. Слаженный строй прерывается только тогда, когда бункер наполняется до краев. И тогда наступает пора выгрузить зерно в КАМАЗы.
Это поле озимой ржи занимает 230 гектаров. Засеяли его 20 августа прошлого года. А уже сегодня здесь вовсю кипит уборка. Урожай неплохой: предварительно 40 центнеров с гектара.
Колосья длиной 10-12 см и наливное зерно. Такой урожай дал в этом году гибрид озимой ржи, несмотря на засуху, когда в воздухе над полем держалась 38-градусная жара, а температура почвы достигала 60 градусов. Аграрии хозяйства говорят, что урожай мог быть и больше. Но осадки этим летом не радовали.
Озимая же пшеница показала урожайность ниже – в среднем 25 центнеров с гектара. На следующей неделе в хозяйстве уже приступят к уборке ячменя, а затем поспеет яровая пшеница. Уборочная кампания здесь завершится в сентябре, когда наступит пора кукурузы и подсолнечника.