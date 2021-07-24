В Башкирии показали, как собирают урожай озимой ржи

40 центнеров с гектара – такой урожай озимой ржи собирают аграрии в Кармаскалинском районе. Уборка там в самом разгаре, погода благоволит хлеборобам. Времени терять нельзя, ведь на подходе яровые культуры.

Колосья созревшей ржи срезаются чисто и без брака. Девятиметровая жатка работает с немецкой точностью. На машину грех жаловаться, говорит комбайнер Михаил Стриевский. Да и погода благоволит уборке. Поэтому дорог каждый час.

– За день сколько сами гектаров убираете? – До 40 гектаров доходит. Если сильная роса, то позже выезжаем, к обеду, пока роса не спадет. Вечером потом тоже роса – уже нельзя. Михаил Стриевский, механизатор

На этом поле 4 комбайна идут в ряд, как на параде. Слаженный строй прерывается только тогда, когда бункер наполняется до краев. И тогда наступает пора выгрузить зерно в КАМАЗы.

Это поле озимой ржи занимает 230 гектаров. Засеяли его 20 августа прошлого года. А уже сегодня здесь вовсю кипит уборка. Урожай неплохой: предварительно 40 центнеров с гектара.

Колосья длиной 10-12 см и наливное зерно. Такой урожай дал в этом году гибрид озимой ржи, несмотря на засуху, когда в воздухе над полем держалась 38-градусная жара, а температура почвы достигала 60 градусов. Аграрии хозяйства говорят, что урожай мог быть и больше. Но осадки этим летом не радовали.

С апреля и по сей день выпало в районе 28 мм всего лишь. А это, по сути, месячная норма. Первое поле убрали – 32 центнера с гектара дало, следующее поле убрали – 41 центнер с гектара. В принципе, здесь работы нам осталось на 2-3 дня. Рустем Бикметов, главный агроном ООО ПХ «Артемида»