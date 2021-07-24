Жители Уфы жалуются на долгий ремонт дороги в центре города

Уже 3 месяца на бульваре Ибрагимова идет ремонт. Рабочие раскопали длинные траншеи вдоль улицы. Теперь местным жителям не так-то просто пройти привычным маршрутом.
Ямы и горы гравия – так выглядит сейчас Бульвар Ибрагимова. Ремонт идет уже несколько месяцев. Пешеходы не могут комфортно перейти дорогу, проехать с детской коляской. Есть риск подвернуть ногу или угодить в провал ограждения.
Сейчас основные работы ведутся по замене бордюров. В связи с этим жители города испытывают множество неудобств. Особенно люди пожилые и семейные. Им нередко приходится менять маршрут и ходить в обход.
Для грузовых автомобилей объезда нет. А ехать в два ряда сейчас проблематично. Из-за ремонтных работ дорога сузилась. Отсюда постоянные пробки на въезде в город.
Ремонт длительный, потому как капитальный, уверяют рабочие. На первом этапе планируется поменять заржавевшие трубы водопровода и установить дождевую канализацию. После замены бордюров и дорожного полотна приступят к облагораживанию территории: появятся новая разметка, светофоры и освещение.
Завершить капитальный ремонт планируется в конце 2022 года. Но как бы не сдвинулись сроки. В ремонтной организации рапортуют: на объекте трудятся 35 человек, на момент приезда нашей съемочной группы рабочих было как минимум в три раза меньше.