Жители Уфы жалуются на долгий ремонт дороги в центре города

Уже 3 месяца на бульваре Ибрагимова идет ремонт. Рабочие раскопали длинные траншеи вдоль улицы. Теперь местным жителям не так-то просто пройти привычным маршрутом.

Ямы и горы гравия – так выглядит сейчас Бульвар Ибрагимова. Ремонт идет уже несколько месяцев. Пешеходы не могут комфортно перейти дорогу, проехать с детской коляской. Есть риск подвернуть ногу или угодить в провал ограждения.

Сейчас основные работы ведутся по замене бордюров. В связи с этим жители города испытывают множество неудобств. Особенно люди пожилые и семейные. Им нередко приходится менять маршрут и ходить в обход.

Для грузовых автомобилей объезда нет. А ехать в два ряда сейчас проблематично. Из-за ремонтных работ дорога сузилась. Отсюда постоянные пробки на въезде в город.

Колодцы торчат разбитые. И новый асфальт в связи с этим ремонтом бордюров намного уже. Ринат Гимранов

Ремонт длительный, потому как капитальный, уверяют рабочие. На первом этапе планируется поменять заржавевшие трубы водопровода и установить дождевую канализацию. После замены бордюров и дорожного полотна приступят к облагораживанию территории: появятся новая разметка, светофоры и освещение.

На данный момент выполнены работы по выравнивающему слою дорожного полотна, установлен бордюрный камень, техполоса, ремонт трамвайных путей. Владимир Калашников, мастер ремонтной организации